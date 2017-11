Federico II e Fiat Chrysler siglano un accordo di collaborazione

E' stato siglato presso il Rettorato della Università degli Studi di Napoli Federico II l'accordo quadro di collaborazione tra l'ateneo partenopeo e FCA (Fiat Chrysler Automobiles), sottoscirtto dal Rettore Gaetano Manfredi e l'ingegnere Giorgio Cornacchia, responsabile dello sviluppo prodotto di FCA e CEO del Centro Ricerche Fiat.

L'accordo formalizza una collaborazione decennale intensificatasi negli ultimi anni e testimonia l'apprezzamento di FCA per l'eccellenza dell'Ateneo Federiciano nella ricerca e nella formazione. Tematiche di interesse comuni sono: mezzi, sistemi e servizi di trasporto e per la mobilità; sistemi e tecnologie per veicoli connessi ed a crescente livello di automazione; servizi di guida cooperativa basati sulla comunicazione con le infrastrutture di trasporto (Smart Road), metodi di simulazione numerica per la digitalizzazione dello sviluppo di prodotto e processo produttivo.

Con l'accordo viene istituito il Comitato F2 (Federico II – FCA) per il coordinamento delle attività di cooperazione, il cui compito sarà favorire: la definizione e attuazione congiunta di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione; programmi di sviluppo di competenze e capitale umano, anche attraverso iniziative di apprendimento permanente e dottorati di ricerca industriali; l'utilizzo congiunto e sinergico dei rispettivi laboratori di ricerca; proposizione di percorsi formativi extrauniversitari e universitari, anche con riferimento a dottorati industriali innovativi.