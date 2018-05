Gli abiti di Ginevra Giannattasio sfilano in anteprima per BaccalàRe

In anteprima sul palco di BaccalàRe sfileranno i nove abiti da sera creati per la collezione estiva di "Vesuvius Fiori di Corallo". I temi saranno dedicati a magnifici luoghi marini della Regione Campana: Costa d’Amalfi, Positano, Capri, Sorrento, Posillipo, Ischia, Vesuvius e Fiore di Corallo. Il nome del brand, ispirandosi all’immagine del vulcano Vesuvio, simbolo del territorio, e all’antica lavorazione orafa torrese del corallo, con la sua pietra rossa come lava, richiama le classiche icone partenopee. Vesuvius fiori di Corallo nasce dal progetto di Ginevra Giannattasio. Rifacendosi alla tradizione delle maestranze napoletane, Gineva tramanda le tradizioni delle arti campane e intraprendendo un nuovo iter verso l'innovazione. Vesuvius si ripropone quindi di creare una sinergia tra il folclore del passato e il moderno glamour, trovando il giusto connubio tra i due mondi con un designer contemporaneo.

Il progetto è presieduto da un collettivo di giovani che ha scelto di lavorare in questo territorio, con il motto #IoRestoANapoli, collaborando e attivandosi per promuovere sia l’alta sartoria napoletana che l’artigianato partenopeo con lo scopo di riportare alla luce la memoria storica della tradizione si è deciso di ricorrere: ai preziosi tessuti di San Leucio, ai disegni delle caratteristiche riggiole napoletane, agli abiti confezionati con i famosi tessuti cravatta partenopei, alle stampe delle colorate maioliche vietresi fino alle sete foulard di fantasia capresi. Il Collettivo è un’officina di idee per esportare il made in Naples volto al tramandare le arti delle maestranze partenopee al fine di formare i giovani talenti.