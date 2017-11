"A Natale consuma Campano”: l'iniziativa compie 10 anni

Giunge al decimo anno l’iniziativa denominata “A Natale Consuma Campano”, con un comitato promotore all’uopo costituito, atto a sensibilizzare l’acquisto di eccellenze agroalimentari della regione in occasione delle imminenti festività natalizie che a Napoli ed in Campania risultano particolarmente sentite.

“Due lustri fa ebbe inizio una crisi economica senza precedenti che ci spinse a porci obiettivi importanti: rilanciare le produzioni a marchio e sostenere i consumi della Campania, allora come oggi eravamo certi che promozione ed esempio personale avrebbero contribuito a mantenere il numero degli occupanti all’interno del comparto“ spiega il Segretario regionale della Ugl Agroalimentare Ferdinando Palumbo. “In questi anni in tanti hanno aderito, ed oggi guardandoci dietro per la prima volta, scorgiamo un piccolo esercito di personalità che hanno creduto alla nostra iniziativa e che si sono messi assieme, anche venendo da esperienze e storie diverse”.

“Mi piace pensare che il nostro lavoro sia stato utile e che abbia contribuito alla crescita dell’export che oggi caratterizza la Campania e l’Italia sui mercati internazionali” ha aggiunto Claudia Giannini ”mi piace pensare che il nostro impegno sia stato utile a salvaguardare presidi di qualità”. “Non c’è migliore occasione del Natale per contribuire a mantenere alto il prestigio delle prelibatezze della nostra Campania.” Ha argomentato Veria Vassallo, consigliera comunale di Cicciano. “Per imbandire le nostre tavole e deliziare i nostri palati anche quest’anno scelgo e propongo il consumo dei prodotti tipici nostrani”.