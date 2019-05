Sulle note dell'intramontabile successo di Riccardo Del Turco, "Luglio", Peppe Iodice si esibisce in "Maggio". Il popolare comico di Made in Sud reinterpreta il testo adattandolo al clima pazzo che a Napoli stiamo vivendo, con piogga ininterrotta da giorni. "Giugno, fai presto e arriva, porta via questo maltempo".