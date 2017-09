Tv, parte il nuovo quiz show dalla Rai di Napoli

Debutta nel pomeriggio di Rai1, alle 14.00 di lunedì 11 settembre, "Zero e Lode", il nuovo quiz show, in onda dal lunedì al venerdì dal Centro di produzione Rai di Napoli, condotto da Alessandro Greco e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Zero e Lode è un gioco in cui per vincere bisogna cercare di indovinare le risposte non date, o meno date, a domande di cultura generale da un campione di 100 persone. Sono proprio le risposte non date, quelle da "zero e lode", le risposte utili per andare avanti nel gioco, accumulare il punteggio più basso e arrivare al round finale per vincere il jackpot in palio.

Il programma andrà in onda nella fascia oraria 14,00 - 14,55.