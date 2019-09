I Zen Circus presentano il loro romanzo a Napoli (FOTO E VIDEO)

Oggi sono una delle più acclamate rock band italiane, ma alle spalle hanno venticinque anni di musica e vita insieme, di lunga e dura gavetta; nel libro che ha lo stesso titolo del loro primo album in italiano, “Andate tutti affanculo”. Quello che è narrato è tutto vero, solo i nomi delle persone, compresi i loro genitori, sono stati modificati per rispetto, anche di amici che non ci sono più. Pubblicato da Mondadori è stato presentato oggi alla Feltrinelli di Napoli. Appino, Karim e Ufo raccontano la loro storia: la vita di provincia, le case popolari, la ribellione, i centri sociali.

Quattro (e più) solitudini, quattro rabbie tutte diverse che si incontrano e, piano piano, alternando schiaffi e momenti di esaltazione, imparano a trasformare le loro ferite e i loro desideri in musica. Dopo aver chiacchierato con il pubblico hanno anche suonato in unplugged e poi firmato le copie del volume.

