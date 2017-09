X-Factor, Mara Maionchi attacca i napoletani The Noizers: “Che nome del...”

"The Noizers": si chiama così la band di partenopei alla conquista di X-Factor 11. Elettrorock leggero, in inglese, ha raccolto i sì dei quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez.

L'impatto, proprio con la Maionchi, non è stato dei migliori. Il nome del duo, in particolare, l'ha fatta andare su tutte le furie. “Perché non vi siete chiamati i cavalli? Che nome del c**o, siamo in Italia e non riusciamo a far niente, noi dobbiamo prima sopravvivere qui e poi tentare di fare qualcosa all'estero, la globalizzazione ci ha mandato all'aria, gli inglesi ci massacrano”.

Ma la performance dei ragazzi l'ha convinta nel modo più assoluto e per i partenopei l'avventura continua.