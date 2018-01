I miti del wrestling a San Giorgio a Cremano: c'è anche l'inglese Huxley

Il grande wrestling torna a in Campania: il 4 febbraio nella fonderia Righetti di villa Bruno a San Giorgio a Cremano si esibiranno i migliori lottatori italiani e ci saranno tante sorprese: sarà presente il gigante inglese Saxon Huxley sotto contratto con la WWE, la compagnia che - fra gli altri - ha lanciato Hulk Hogan, John Cena, Undertaker e Eddie Guerrero. A San Giorgio, con Huxley, ci saranno Tempesta, Alex Flash, Picchio Rosso, Jimmy Barbaro (di Scampia) e l'MMA fighter, campione di arti marziali per la prima volta sul ring tra i wrestler, Vittorio Marotta.



Una donna affronterà un uomo, per la prima volta in Campania: Miss Monica contro Karim Brigante. Lo show si intitola "I miti del wrestling" e andrà in scena nella fonderia Righetti di Villa Bruno, il 4 febbraio alle 17:30.