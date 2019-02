Mugnano, arriva il wifi gratuito in piazza Municipio

Arriva il wifi gratuito in piazza Municipio a Mugnano. Grazie all’iniziativa dell’amministrazione Sarnataro, dal 21 febbraio i cittadini possono collegarsi con i propri smartphone, tablet o pc ad internet e navigare gratuitamente per un massimo di 60 minuti.

“Ringrazio l’ex assessore Valerio Capasso, che ha seguito l’installazione della rete gratuita in piazza – spiega il nuovo assessore al ramo Rita Esposito – Il nostro obiettivo è quello di ampliare le zone del territorio in cui ci si potrà connettere gratuitamente”. Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Ringrazio il dott. Nicola Amato per il lavoro svolto. Già a pochi mesi dall’inizio del nostro mandato installammo il free wifi in tre punti della città, nei pressi delle casette dell’acqua. Oggi andiamo ulteriormente a potenziare la rete internet, rendendola accessibile a tutti nella piazza principale della nostra città, mantenendo ancora una volta l’impegno preso con chi ci ha votato. Rendere gratuito l’accesso ad internet, strumento oggi fondamentale per comunicare, cercare lavoro, per informarsi, per effettuare acquisti e tanto altro, significa offrire un servizio significativo alla propria comunità e migliorarne la vivibilità. Inoltre abbiamo partecipato ad un bando europeo per installare il wifi gratuito su tutto il territorio comunale”.