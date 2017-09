Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

COMUNICATO STAMPA WIDIBA: NUOVO IMPORTANTE INGRESSO IN CAMPANIA Milano, 25 settembre 2017 - Salgono a 25 i consulenti finanziari che hanno scelto Widiba da inizio anno. La rete, guidata da Massimo Giacomelli, prima in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale, continua ad attrarre professionisti ad alto potenziale, di cui alcuni bancari. Il mese di settembre prosegue con l’ingresso di Renato Bocchetti che va a rafforzare la squadra di Fabrizio Sorrentino ed Eduardo Battaglia, rispettivamente Area Manager e District Manager Campania. Bocchetti, 66 anni, nato a Napoli e laureato presso l’Università L’Orientale del capoluogo campano, ha maturato 40 anni di esperienza nel settore bancario con incarichi di responsabilità presso importanti realtà come il Banco di Napoli e Banca Popolare del Mediterraneo, che lascia per approdare in Widiba e operare nella piazza di Napoli. “La scelta del cambiamento - dichiara Bocchetti - nasce dal desiderio di innovazione nell’ambito dei servizi di consulenza finanziaria attraverso strumenti e metodologie all’avanguardia in grado di rispondere al meglio alle esigenze patrimoniali dei clienti. Credo che Widiba rappresenti in questo senso la realtà più moderna ed efficiente”.