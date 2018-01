La Napoli delle madri raccontata da Wanda Marasco al Suor Orsola

«Ridate il giusto nome alle cose. È l'unico modo per progredire». Così ha concluso il proprio intervento al Suor Orsola Benincasa, Wanda Marasco, scrittrice che ha incontrato gli alunni dei seminari organizzati da Isaia Sales. L'autrice, terza classificata all'ultima edizione del premio Strega, ha spiegato ai ragazzi la propria visione della città. Una città vista dal punto di vista delle donne e delle madri, le uniche capaci di entrare nel ventre della città. Una visione maturata grazie agli anni di insegnamento nella 167 a Napoli.

Anni in cui ha accolto le storie e le vite di decine di ragazzi che si sono aggiunto al proprio immaginario personale disegnando quella visione di Napoli fatta di «povertà e senso delle macerie dell'esistenza». La Marasco non si è sottratta al dibattito di questi ultimi tempi su Napoli. Ha parlato del mito del male di cui «sembra essere l'inventore Roberto Saviano, ma non esiste società che non l'abbia prodotto. Ciò che mi ha scocciato è l'utilizzo e la vendita di alcune zone della città come continuo set cinematografico e dell'empatia che questo crea in chi ha meno strumento per analizzare le opere artistiche».