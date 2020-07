Capodichino, da Ferragosto via ai nuovi collegamenti con l’Ucraina

La compagnia aerea WizzAir ha annunciato oggi 14 nuove rotte che, a partire da agosto, porteranno i viaggiatori italiani in Ucraina, e gli ucraini nel nostro paese. Tra le destinazioni troviamo Kiev, la capitale, città cosmopolita nota per l’architettura religiosa, ricca di storia e di monumenti, Leopoli (Lviv) nell’area occidentale vicino al confine polacco, dall’atmosfera romantica e ricca di musei, monumenti e gallerie d’arte, Charkiv seconda città ucraina per popolazione e centro culturale ed industriale del paese, Zaporozhye e infine Odessa città portuale dalle meravigliose architetture e le note spiagge alla moda.

In particolare Napoli sarà collegata con Kiev con ben tre voli settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), a partire dal 14 agosto. Wizz Air fa inoltre sapere che prevede la creazione di oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e molti più posti di lavoro nei settori associati.