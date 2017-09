Violante Placido: "Mi piacerebbe recitare in napoletano"

"Mi piacerebbe girare presto qualcosa qui a Napoli, immergermi nella città per conoscerla". Così Violante Placido al "Napoli Film Festival".

"Il napoletano è unico, e trasformarsi in uno di loro è una sfida. Napoli è una città in cambiamento, che pulsa di vita. Mi affascina tantissimo, ha una grande personalità, unica con le sue contraddizioni. Tra le produzioni recenti ho visto a Venezia il film "Nato a Casal di Principe " di Bruno Oliviero, mi sono emozionata tantissimo fino a piangere. E una storia dolorosa, diretta in maniera straordinaria con una sensibilità incredibile, ricco di verità e con un 'autenticità unica", ha raccontato l'attrice a Il Roma.

Al Festival è stato proiettato "7 minuti", diretto da suo padre Michele. Violante interpreta una disabile. "Marianna ha un incidente sul lavoro che le stravolge la vita. La fabbrica stessa, sentendosi in colpa, le offre una seconda chance ma in realtà non rispetta i suoi doveri. E lei si sente manipolata, divisa tra il dubbio e il posto di lavoro. Mi sono preparata incontrando un fisioterapista che mi ha fatto conoscere da vicino chi vive su una sedia a rotelle perché ha subito un incidente o a causa di una malattia. Mi è servito per capire come immaginano la vita e mi sono allenata girando per Roma in sedia".