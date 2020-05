Riaprono le Ville Vesuviane: visite gratuite per tutto il mese di giugno

Dal 3 giugno la Villa Campolieto ad Ercolano e la Villa delle Ginestre a Torre del Greco riapriranno le loro porte per accogliere i visitatori.

In questo tempo negato in cui ogni prospettiva è stata capovolta, i siti della Fondazione Ville Vesuviane vengono restituiti alla fruizione, osservando tutte le norme e i protocolli per la sicurezza che consentano la giusta cura per accogliere e guidare chi vorrà visitare le splendide Ville.

Attraverso una prenotazione obbligatoria che consente di organizzare le visite, le Ville saranno visitabili dal martedì alla domenica con la possibilità di prenotare la propria visita in due fasce orarie:

- il primo gruppo è previsto con partenza alle 10,00 mentre il secondo gruppo alle 11.30.

Solo per la Villa Campolieto c’è la possibilità il mercoledì e il venerdì di poter prenotare una visita pomeridiana prevista sempre in due turni:

- primo turno con partenza alle 16,30 e il secondo alle 18.00.

La visita è subordinata al raggiungimento di un minimo di 7 partecipanti e ai prenotati sarà data conferma dell’avvenuto raggiungimento del numero minimo almeno 48 ore prima di effettuare la visita.

Il gruppo per ogni visita non potrà superare le 15 persone.

• Le prenotazioni possono essere fatte via mail agli indirizzi:

prenotazioni@villevesuviane.net

info@villevesuviane.net

• oppure chiamando al numero 340 9226748.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino al 30 giugno le visite saranno gratuite per celebrare il ritorno in Villa.