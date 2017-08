Villa Floridiana, il regalo di Ferdinando V alla moglie Lucia

Un'oasi tra le strade più caotiche del quartiere Vomero. Villa Floridiana è uno dei parchi più rilevanti della città di Napoli, eppure gli scarsi fondi per la manutenzione obbligano le autorità comunali a chiusure forzate o a un restringimento dell'area caplestabile. Nel giugno 1815 Ferdinando IV di Borbone acquistò per la moglie Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia la tenuta del principe Giuseppe Caracciolo di Torella, ampio appezzamento sulla collina del Vomero, dove si ergeva una imponente villa che, in onore della moglie, chiamò Floridiana.