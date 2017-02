Eliminazione di Gigi D'Alessio, il commento di Carlo Conti

"Voglio dirvelo, Gigi non è l'unico ad aver reagito così. C'è un altro che l'ha già fatto. Sapete chi è?" Sto c...!". Così il conduttore di Sanremo 2017 Carlo Conti ha commentato questa mattina in conferenza stampa l'eliminazione di Gigi D'Alessio ed il video pubblicato su Facebook dal cantautore napoletano.

"Quello che ha fatto Gigi è la prosecuzione di un tormentone goliardico che abbiamo usato molto in questi giorni a Sanremo. Sai chi ti ha cercato? Sai chi è arrivato? Questo chiaramente non vuol dire che non ci sia rimasto male", le parole del conduttore riportate da Adnkronos.