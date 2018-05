Il video di "Forever Young" girato a Napoli

Tra tutte le località balneari italiane la storica band internazionale Brothers, sceglie Napoli come location del suo nuovo videoclip per il brano Forever Young cantato da Ranieri Di Biagio, con la regia di Gabri Gargiulo e Barbara Romano, la produzione esecutiva è di Maria Nicole Cerqua.

“Noi già avevamo il biglietto pronto – dichiarano ironicamente Gabri Gargiulo e Barbara Romano – pensavamo di girare in qualche località esotica, quando i Brothers invece ci hanno detto che avremmo potuto girare nella nostra città perchè è la più bella del mondo, per noi è stato un onore ed oltre alla tanta professionalità, ovviamente ci metteremo ancora più entusiasmo del solito”.

La location per adesso resta segreta, ma si parla di oltre cinquanta comparse e l'unica notizia trapelata e che saranno tutte belle ragazze vestite in stile hawaiano e californiano. Non si fanno mancare nulla quindi i Brothers, oltre a registrare nella città più bella del mondo, avranno anche comparse del posto che, per antonomasia, sono le donne più belle. Attori protagonisti saranno Walter Lippa e Pamela Formisano