Viale Aldo Merola si rinfresca con la street art

Napoli, 2 Ottobre 2017 – “Refresh the City” è il progetto Sprite che ha coinvolto 4 capoluoghi italiani dando la possibilità ai teenager di “rinfrescare le città”, esprimendo le loro idee in modo spontaneo e irriverente attraverso la street art. Napoli (insieme a Catania, Milano e Roma) è tra le città coinvolte da quest’azione di riqualificazione urbana di spazi e contesti cittadini che ha lavorato sugli spunti creativi dei giovani. A colorare viale Aldo Merola, lungo Parco dei Murales di Ponticelli (contesto che è già cuore pulsante dell’arte urbana locale ed esempio di riqualificazione artistica e rigenerazione sociale, oltre che punto di ritrovo per giovani e famiglie) è stata la mano di Etsom - uno degli artisti del collettivo Artkademy - partendo dall’idea di un giovane che ha liberato la sua fantasia, scegliendo il muro della città preferita e creando un bozzetto grafico originale che ha poi caricato sul sito https://refreshthecity.sprite.it/. Il nome dell’opera che oggi campeggia nel cuore di Napoli, è “Refresh a occhi aperti”: Refresh diventa così un punto di vista sempre nuovo e un nuovo modo di guardare le cose per chi non vuole smettere di sognare. Se sorridi, il mondo ti sorriderà di rimando attraverso la trasparenza della bottiglia. Il bozzetto ha in prima battuta conquistato la giuria del progetto Refresh the City (chiamata a scegliere le due proposte più belle per ogni capoluogo) e, successivamente, ha raccolto il maggior numero di voti degli internauti aggiudicandosi la vincita del contest e la possibilità di essere realizzato concretamente! “Refresh a occhi aperti è un'opera che va ad aggiungersi al ‘patrimonio artistico’ di linguaggi contemporanei partenopei che in questi anni stiamo fortemente promuovendo nella nostra città” spiega l'Assessore ai Giovani, con delega alla creatività, Alessandra Clemente. “Grazie ad un ‘patto’ promosso dall'Amministrazione comunale la street art è un bene comune istituzionalmente riconosciuto, curato, difeso e promosso. Valore aggiunto alla qualità della vita delle persone e alla bellezza del contesto urbano è ciò che con gioia ci restituisce questa meravigliosa opera ed è per questo che vogliamo ringraziare il brand Coca-Cola, promotore dell'iniziativa, e complimentarci con l'artista Etsom. Nell'obiettivo di rendere Napoli la città più colorata d'Europa oggi, con quest'intervento, compiamo un passo importante e pieno di fascino creativo”. Con Refresh the City, Sprite ha portato una ventata di aria nuova e rinfrescato non solo Napoli ma tutta l’Italia, da Nord a Sud, con l’ambizione di riqualificare e rivoluzionare tutte le città coinvolte attraverso una forma d’arte che è bellezza ed energia, ma anche collaborazione e coesione! Senza dimenticare che è stata la fantasia dei teenager italiani a disegnare il cambiamento sui muri, creando nuovi mondi, animali fantastici e molto altro ancora… • La galleria fotografica completa su: https://refreshthecity.sprite.it/gallery#vota-napoli