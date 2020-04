Quattro passi tra le meraviglie del Cielo: viaggio virtuale con l'Unione Astrofili Napoletani

L’Unione Astrofili Napoletani, una delle associazioni di riferimento per tutti gli appassionati di astronomia di Napoli e della Campania, propone una speciale iniziativa per continuare a coltivare l'interesse per "le meraviglie del cielo" anche anche in questi giorni in cui è fondamentale per la salute di tutti restare a casa e seguire le prescrizioni goverantive.

Tutti i venerdì, a partire dal 17 aprile e fino al 26 giugno, l'associazione propone un suggestivo viaggio virtuale nella volta celeste, lasciandosi travolgere dalla bellezza del cosmo, tra costellazioni, oggetti del cielo profondo e aspetti più o meno noti delle meraviglie che ci sovrastano.

L'appuntamento è sulla pagina Facebook dell'UAN a partire dalle ore 19:00.

Non è necessaria la prenotazione.

Ulteriori informazioni sul sito UAN: http://www.unioneastrofilinapoletani.it