Sotto il cielo di Parthenope: viaggio tra costellazioni e stelle del cielo di Napoli

"Sotto il cielo di Parthenope", iniziativa promossa dall'associazione Unione Astrofili Napoletani, è un viaggio tra costellazioni e stelle del cielo di Napoli.

Un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati, ma anche per chi, per la prima volta, vuole scroprire le 'meraviglie del cielo'. Un modo suggestivo e molto interessante per trascorrere del tempo in questo momento così difficile, in cui è fondamentale per la salute di tutti restare a casa e seguire le prescrizioni governative.

L'iniziativa si compone di un ciclo di sei incontri settimanali via Skype e Facebook, con appuntamento tutti i mercoledì dal 15 aprile fino al 20 maggio. Un viaggio, dicevamo, che parte dalle costellazioni e le stelle luminose visibili nel cielo del nostro Paese per arrivare alle galassie.

Dettagli:

Inizio delle presentazioni in rete alle 20:30, conclusione entro le ore 22:00.

La partecipazione libera e non è necessaria la partecipazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per altre informazioni è possibile visitare il sito dell'UAN all'indirizzo www.unioneastrofilinapoletani.it