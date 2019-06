Venezia a Napoli. Il cinema esteso: tante novità dedicate alla partecipazione dei giovani

Attività di formazione e maggiore partecipazione dei giovani della Campania saranno al centro della nona edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la manifestazione diretta da Antonella Di Nocera, in programma dal 23 al 27 ottobre 2019, che porta in vari spazi cittadini e della periferia titoli d’autore dal programma della 76. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, spesso non distribuiti in Italia, insieme con grandi nomi del panorama cinematografico e culturale nazionale e internazionale.

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno, la rassegna, promossa da Parallelo 41, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Arci Movie, sostenuta dalla Regione Campania, consolida il coinvolgimento in ambito giovanile con numerose iniziative. Tra le novità della prossima edizione, la possibilità per uno studente di partecipare alla Giuria dei giovani che a Venezia assegna il premio al miglior restauro nella sezione “Venezia Classici”. Un’occasione unica che si realizzerà grazie alla collaborazione con il Corso di Laurea in Discipline della Musica, del Cinema e dello Spettacolo della Federico II e con Anna Masecchia (Professoressa Associata SSD L-Art/06 Cinema, fotografia, televisione - Dipartimento di Studi Umanistici).

“Venezia a Napoli” 2019 conferma per il secondo anno l’attivazione di percorsi agevolati e formativi per gli studenti della Campania attraverso “accrediti culturali”, due viaggi premio per studenti di cinema della Federico II alla Mostra di Venezia, workshop in critica cinematografica, alternanza scuola lavoro con l’Istituto Don Lorenzo Milani di San Giovanni a Teduccio (Na).



LE INIZIATIVE 2019:

STUDENTI ALLA MOSTRA DI VENEZIA. Oltre allo studente scelto per la giuria di Venezia Classici, potranno partecipare alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica (29 ago/7 sett. 2018) al Lido di Venezia i due studenti più meritevoli del Corso di Laurea in Discipline della Musica e dello Spettacolo dell’Università di Napoli Federico II, da sempre partner della rassegna che quest’anno prevede una ulteriore iniziativa in collaborazione.

ACCREDITI CULTURALI E GRATUITI. Per tutte le attività della rassegna “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” saranno destinati “accrediti culturali” gratuiti agli studenti universitari di ogni facoltà e delle scuole superiori della Campania, attraverso una richiesta con motivazioni;

INCONTRI FORMATIVI. Nei cinque giorni della manifestazione si terranno incontri formativi rivolti gli studenti universitari campani con indirizzi in cinema e audiovisivo, e master di cinema, inviando curriculum vitae e lettera motivazionale;

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. Si rinnova anche l’accordo con l’Istituto Don Lorenzo Milani di San Giovanni a Teduccio (Na) per attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro e coinvolgere anche i giovanissimi del triennio in grafica e audiovisivi, a conferma della vocazione della manifestazione di promozione del cinema come forma di conoscenza.



Tutte le richieste vanno fatte pervenire alla Email: veneziaanapoli@gmail.com entro il 30 luglio 2019

“Venezia a Napoli giunge alla nona edizione confermando la mission di un ‘cinema esteso’ in grado di far ‘viaggiare’ una filmografia d’autore fuori dai grandi circuiti di distribuzione altrimenti non visibile a Napoli e nelle sue periferie. – dichiara Antonella Di Nocera – Si rafforza quest’anno la creazione di una rete sul territorio, con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni culturali e sempre più dell'Università con il bellissimo risultato di avere nella giuria di Venezia un giovane studioso di cinema della Federico II alla pari delle altre città. Continueremo a lavorare perché siano più ‘estesi’ gli spazi del cinema di qualità a Napoli”.

“La rassegna curata da Antonella Di Nocera è un appuntamento importante per la città di Napoli. - spiega Anna Masecchia - Insieme alle proiezioni di film che altrimenti potremmo non vedere nelle sale cittadine, offre la possibilità di incontri con registi e ospiti di rilievo che sono altamente formativi per tutti gli studenti e che arricchiscono, in particolare, il percorso di quanti sono iscritti al Corso di laurea magistrale in Discipline della Musica e dello Spettacolo”.

“Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, rinnova la collaborazione con la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia grazie all’apprezzamento del lavoro di diffusione culturale che la manifestazione svolge dal 2011 e si consolida come attesa manifestazione regionale e nazionale con incontri esclusivi con registi e attori, (in passato ha accolto Xavier Legrand, Laurent Cantet, Mohsen Makhmalbaf, Zhao Liang, Amos Gitai, Marco Bellocchio, Eduardo De Angelis, Valerio Mastandrea, Renato Carpentieri, Enrico Ghezzi e tanti altri), proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano, ma anche classici per le scuole, coinvolgimento delle associazioni, degli istituti di cultura e delle università cittadine, per permettere che il cinema degli autori trovi spazio e visione in città, oltre i limiti della distribuzione ordinaria. La rassegna, si svolge principalmente al cinema Astra, con eventi nei cinema La Perla, Modernissimo e Pierrot.

