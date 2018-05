Collezione Intesa Sanpaolo, arriva M21: è una delle “Vele” di Marco Petrus

A seguito della mostra Matrici di Marco Petrus (Rimini, 1960), allestita nell’estate 2017 alle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, entra a far parte della collezione della Banca l’opera M21 (2016), olio su tela, 180 x 250 cm, che era inserita nel percorso espositivo della mostra napoletana.

Il progetto Cantiere del ‘900 si arricchisce in tal modo di un’ulteriore opera d’arte contemporanea, documentando così il lavoro di Petrus dedicato ad uno dei luoghi più emblematici e drammatici della città di Napoli, le Vele di Scampia, reinterpretate e trasfigurate dallo sguardo dell’artista.

L’opera sarà esposta al Museo Marca di Catanzaro dal 13 al 20 agosto 2018, nell’ambito di una personale dedicata all’artista milanese.

L'autore, Marco Petrus

Marco Petrus ha esposto in numerose mostre, personali e collettive, e il suo lavoro è documentato da vasta bibliografia. È presente sulla scena artistica italiana dall’inizio degli anni ’90 del novecento.

I quadri del primo periodo sono caratterizzati da un uso fortemente marcato e insistito del segno, retaggio della sua formazione ed esperienza come incisore. In queste opere già si intravvede quell’immobilità quasi metafisica dell’architettura, che in seguito ne connoterà il lavoro come un costante “marchio di fabbrica. Col passare del tempo, il segno di Petrus va scomparendo, per lasciare spazio a un gioco sempre più rigoroso e lineare di colori scanditi da linee chiare e ben definite e da campiture piatte, in una ricerca di essenzialità e di linearità della composizione che via via caratterizzeranno la sua ricerca.

Tra la fine degli anni novanta e i primi duemila, la sua pittura subisce un nuovo scarto prospettico, aprendo il proprio sguardo analitico, da una parte, a indagare in maniera sempre più rigorosa la struttura stessa delle forme urbanistiche e architettoniche, dall’altra giungendo ad abbracciare esempi di forme urbanistiche recenti o meno recenti di molte città e megalopoli europee, americane e asiatiche.

La sua svolta più recente lo porta, in un lavoro di crescente stilizzazione della forma, dapprima ad affiancare alle rappresentazioni urbane le loro “corrispondenze” sul piano dell’astrazione (linee, segni, semplici tasselli colorati, dove originariamente c’erano prospettive, angoli e finestre); quindi a “congelare” la forma stessa del paesaggio urbano in un puro gioco di stilizzazioni astratte.

