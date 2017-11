Vasco Rossi arriva nei cinema di Napoli

Approda nei cinema italiani, nella versione inedita VASCO MODENA PARK – IL FILM, l’evento che il 1° luglio a Modena, ha visto Vasco Rossi protagonista assoluto assieme ai 225.000 spettatori accorsi da ogni parte per partecipare alla “festa epocale” dei suoi primi 40 anni sul palco.

A Napoli ad ospitare l’evento saranno i cinema Acacia, Metropolitan, Modernissimo, The Space Cinema Napoli e in provincia The Space Cinema Vulcano buono (Nola), Multisala Sofia (Pozzuoli), Happy Maxicinema (Afragola), Paradiso (Anacapri), Stabia Hall (Castellammare), UCI Cinemas Casoria.

LE DATE - VASCO MODENA PARK – IL FILM sarà nelle sale italiane in anteprima il 1° dicembre nei cinema selezionati e in tutte le sale d’Italia dal 4 al 7 dicembre, distribuito da QMI Stardust.