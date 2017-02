I Van Gogh rubati arrivano al Museo di Capodimonte: oggi la cerimonia di riconsegna

Avrà luogo oggi a Napoli, presso il Museo di Capodimonte, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, e di numerose Autorità nazionali ed estere, la cerimonia di riconsegna dei due dipinti di Vincent Van Gogh spariti nel dicembre 2002 dal "Van Gogh Museum di Amsterdam". "La spiaggia di Scheveningen durante un temporale", dell'agosto del 1882, e "Una congregazione lascia la chiesa riformata di Nuenen", erano stati recuperati a settembre scorso dagli uomini del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, impegnati in un'indagine sul narcotraffico di cocaina contro il clan degli Amato-Pagano, alleato di organizzazioni internazionali. I quadri, ritrovati avvolti in una tela di cotone in un casolare di Castellammare di Stabia, abitazione del presunto narcotrafficante Raffaele Imperiale, hanno un valore stimato in 100 milioni di dollari. Le opere, di eccezionale valore artistico, sono state annoverate dall'F.B.I. tra le "top ten art crimes". Esposte, in esclusiva per il pubblico, al Museo partenopeo fino al 26 febbraio 2017, rientreranno presto nel Paese natio del pittore, l'Olanda.