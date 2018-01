"Van Gogh Immersive Experience" a Napoli: un viaggio nei dipinti del pittore olandese | VIDEO

Ancora poco più di un mese per immergersi nei capolavori del pittore olandese a Napoli grazie alla “Van Gogh Immersive Experience” che resterà nella Basilica di San Giovanni Maggiore fino al 25 febbraio.

Non si tratta della tradizionale mostra d’arte, ma di un’esperienza multimediale e personalizzabile, una fruizione che coinvolge lo spettatore a 360°. Le opere 3D, proiettate sulle pareti barocche della sala e in continuo mutamento, ripercorrono in maniera cronologica le fasi più importanti della vita del pittore olandese. Per ammirarle il visitatore ha la possibilità di scegliere se accoccolarsi sul divano, sedersi su comode sedie sdraio o stendersi su giganti tappeti sparsi in sala. In questo modo avrà la possibilità di parlare sottovoce con chi gli sta accanto mentre osserva i quadri ruotare e magari notare particolari nuovi su cui riflettere. La fruizione in questo modo diventa collettiva e, probabilmente, più adatta all’era di condivisione frenetica che stiamo vivendo.

Alla mostra vera e propria (prezzo del biglietto intero: 12 euro) segue poi, al costo aggiuntivo di 2 euro, il momento più bello di questa iniziativa: un viaggio virtuale che ripercorre i passi di Van Gogh ad Arles in Provenza. Il visitatore viene catapultato nella camera dell’artista e da qui inizia un percorso che lo porta nelle location, campagne e scorci cittadini, che hanno ispirato il pittore olandese. Un'esperienza da non perdere!