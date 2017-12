Kafka sui pattini online con il video di “Fight at the wedding”

I Kafka sui pattini si confermano tra le novità più interessanti della nuova scena musicale. Le sonorità d'Oltremanica sono tra i punti di forza della band, che nelle scorse ore hanno pubblicato sul canale YouTube di Studio8, il nuovo video “Fight at the wedding”. Il gruppo che si sta rapidamente ritagliando spazio nel panorama indie nazionale è pronto a presentare il disco d'esordio, la cui uscita è prevista per l'inizio del prossimo anno.

Riferimenti punk e new-wave fanno di “Fight at the wedding” un brano incisivo e di spessore, che conquista al primo ascolto. I cinque ragazzi napoletani si riconfermano dopo la pubblicazione del singolo “Start a brawl”. Una formazione che, per il mood espresso nei brani si avvicina all'universo brit, cercando di imporsi con una prodotto alternativo, di qualità e che allo stesso tempo risulta recepibile a un ampio range di ascoltatori sia in Italia che all'estero. “Fight at the wedding” è stato prodotto da Diego Leanza per Studio8; con la stessa label sarà pubblicato il disco d'esordio dei Kafka sui pattini.