Dodici scatti contro l'indifferenza, gli attori di un Posto al Sole per i bambini disabili

Luisa Amatucci, Germano Bellavia, Marzio Honorato, Peppe Iodice, Claudia Mercurio sono i protagonisti del calendario 2018 dell’Anef (Accà nisciuno è fesso), l’associazione onlus che offre terapie domiciliari gratuite ai bambini disabili. Il calendario “Dodici scatti contro l’indifferenza”sarà presentato mercoledì 6 dicembrealle 10,30presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Cappella Vecchia, 8b,alla presenza dei protagonistidel calendario,di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli,Carmen Manfellotto, presidente dell’Anef,don Tonino Palmese, vicario episcopale per la Carità della Curia di Napoli, Salvatore Ecuba, fotoreporter,Maria Teresa Ferrari,imprenditrice sanitaria, Tiziana Ottaviano, Antonello Ceolini, papà del piccolo Matteo e Marisa Tavano, mamma di Gaia, mascotte dell’associazione. Parallelamente alla presentazione del calendario l’associazione ha organizzato una cena-spettacolo di beneficenza con i protagonisti del calendarioche si terrà giovedì 14 dicembrealle 20,00 a Villa Domi, in Salita Scudillo, 7. I proventi della serata, insieme alla vendita dei calendari, saranno devoluti a sostegno di progetti di fisioterapia, psicomotricità, logopedia e sostegno psicologico per i bambini che l’associazione aiuta.