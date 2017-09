L’Università Pegaso a FuoriCinema per Bebe Vio e la sua onlus

L’Università Telematica Pegaso approda a “FuoriCinema”, il festival dedicato alla divulgazione della cultura cinematografica in programma dal 14 al 17 settembre, presso CityLife a Milano. “L’adesione a questo progetto – dichiara il presidente dell’Università Telematica Pegaso, Danilo Iervolino - si inserisce in quello più ambizioso di Pegaso Experience. Un contenitore culturale che intende far vivere a una vasta platea di utenti collegati online l’esperienza della partecipazione ai maggiori eventi legati all’arte, all’attualità e alla formazione. E’ il caso anche di Fuoricinema, durante il quale sarà possibile assistere a conferenze stampa, interviste ai maggiori protagonisti dei film, convegni, backstage, collegandosi alla pagina web o a quella social del nostro ateneo”.

La partecipazione dell’Università Telematica Pegaso alla kermesse si concretizza anche mediante il sostegno all’associazione beneficiaria Art4Sport ONLUS di Bebe Vio, con l’assegnazione di una borsa di studio utile all’iscrizione a un master erogato dall’ateneo. “Il link con Bebe Vio è antico – continua il presidente Iervolino – la campionessa è testimonial dell’Accademia che l’Università ha istituito con il sostegno del CONI, rivolta agli sport paralimpici”.

L’Università Pegaso non è nuova alla collaborazione con settore cinematografico. Si ricorda la recente partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, Giffoni Experience e Ischia Festival. Di pochi mesi fa è l’accordo di co-branding con Sony Pictures che lega l’immagine dell’ateneo all’uscita nelle sale italiane di “Spiderman Homecoming”. Il supereroe della Marvel è il testimonial di eccezione della campagna pubblicitaria di caratura nazionale per il 2017. Del 2015, invece, è il partenariato con Studio Cinema per la prima Accademia del Cinema online.

Due realtà dai grandi numeri, quelle di FuoriCinema e dell’Università Telematica Pegaso. Il festival, sebbene solo alla seconda edizione, vanta 25 mila ingressi nel 2016 e uno spazio con 1500 posti a sedere e 2000 posti sul prato, tutti ad ingresso gratuito. Non da meno sono i risultati dell’ateneo telematico: oltre 50 mila studenti iscritti in tutta Italia, 10 corsi di laurea, 200 master e corsi di perfezionamento, 9 Accademie, come l’Accademia del Cinema e l’Accademia dello Sport Paralimpico; certificazioni informatiche e linguistiche, 70 sedi sul territorio nazionale.