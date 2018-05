Università di tutto il Mondo a Napoli per il futuro dell'istruzione

Oltre 40 atenei, 260 delegati, 31 paesi rappresentati. Nel complesso di Santa Maria la Nova, il mondo accademico si riunisce per discutere dei metodi di istruzione del futuro e di economia integrata.

Padrone di casa dell'evento, la Conferenza Scientifica Internazionale MakeLearn & TIIM 2018, è l'Università telematica Pegaso, in collaborazione con l'International School for Social and Business Studies della Slovenia. Il meeting si terrà dal 16 al 18 maggio e oggi c'è stata l'inaugurazione dell'evento alla presenza di autorità e rappresentanti istituzionali.