Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Grande soddisfazione per la model Lia Rose di Napoli per essere stata scelta a rappresentare la Campania nel prestigioso gruppo delle "Top Five" inerente il progetto nazionale "Una su mille ce la fa". E' un progetto dedicato alla bellezza femminile e realizzato per la prevenzione della violenza sulle donne. L'artista Lia Rose, con il sogno di diventare attrice, è stata premiata nella diretta televisiva del 29 settembre scorso in onda su Rete Brescia e trasmessa contemporaneamente in altre regioni quali, per esempio, la Lombardia, il Trentino, il Piemonte e la Liguria. Dalle mani del presidente del progetto, lo scrittore e poeta bresciano Pier Angelo Bertolotti, ha ricevuto la medaglia finemente patinata in oro 24 karati offerta dalla Johnson 1836, l'Azienda di preziosi più antica d'Italia. Ricordiamo che Lia Rose è gia stata inserita anche nel progetto editoriale internazionale con la pubblicazione di un bellissimo ebook fotografico nelle principali piattaforme, tipo Amazon e InMondadori, dal titolo "Lia, Fiocco di Rugiada" in promozione a soli euro 0,99 ed il ricavato sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia. Alla diretta televisiva hanno partecipato anche l'A.D. della Johnson 1836 Giovanna Saleri e l'Asessore Scuola e Parì Opportunità del Comune di Brescia Roberta Morelli oltre alle altre quattro ragazze selezionate per l'evento: Giulia Fischione, Kris Tina, Letizia Mazzucco e Monica Francioni, in rappresentanza rispettivamente di altrettante Regioni: Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Lombardia. Lia Rose:" Sono feliccissima per questo successo e ringrazio di cuore il presidente Pier Angelo Bertolotti e il suo Staff artistico per avermi scelta a rappresentare la Regione Campania" N.B. LA SCHEDA SOTTOSTANTE NON MI PERMETTE DI CAMBIARE LA CITTà DOVE E' avvenuto l'Evento, cioè a Brescia in Via Diaz,13/b presso gli Studi di Rete Brescia.

Gallery