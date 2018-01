Un vlog che racconta il mondo delle startups

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Napoli, 8 Gennaio 2018 Andis Cekuls é uno dei primi studenti della Apple Academy di Napoli. Rosalia Le Calze ha studiato regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Insieme hanno dato vita ad un Vlog dallo stile documentaristico che racconta, attraverso la brillante carriera di Andis ed il suo percorso, il mondo delle startups, del business e delle nuove tecnologie. Il primo episodio introduce Andis (di seguito il link della pagina ufficiale di Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCV8iOgwSgcR6uGPwuPlTuCA) , mentre già dal secondo veniamo immersi nel mondo delle startups con un contest riguardo le nuove tecnologie a servizio dell’industria sanitaria. Vengono presentati diversi progetti, tra i quali MyDoctor24. La puntata é stata caricata online il 9 Gennaio e potete trovarla direttamente online su Youtube. Ogni episodio spiega, con uno stile documentaristico/lifestyle, come immettersi nel mercato, fare o ricevere investimenti e scoprire nuove tecnologie. Verranno intervistate persone di rilievo all’interno del settore, come: imprenditori, creativi, piccole e grandi industrie e seguiremo Andis in giro per l’Europa. Andis Cekuls é infatti di origine lettone, parla cinque lingue ed ha vissuto ovunque per motivi di studio e lavoro. Attualmente segue dei progetti di tecnologia a Napoli e nel nord dell’Europa. Lo show ci mostra dunque diverse locations, partendo dalla bellissima Napoli ed arrivando fino a Riga, capitale della Lettonia. Non mancheranno interviste, momenti di vita quotidiana, scene di progettazione, giornate di eventi e quant’altro. Il tutto diretto da una regista vincitrice del Los Angeles Web Festival 2015 ed altri concorsi di uguale rilievo. Il progetto é estremamente interattivo, Andis infatti, come molti vlogger, risponderà ad ogni domanda sul sito personale : www.andiscekuls.com , pagina ufficiale di Facebook : https://www.facebook.com/andiscekuls/ e pagina ufficiale di Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV8iOgwSgcR6uGPwuPlTuCA . In allegato troverete delle foto, Cordialmente Rosalia. +39 3921788934

Gallery