Da Gomorra ad Un Posto al Sole nei panni del tuttofare di un boss

Walter Lippa è entrato da alcune settimane nella soap Un Posto al Sole, nel ruolo di Gennaro Avella, autista di un boss di camorra.

L'attore, che ha all'attivo anche la partecipazione in Gomorra, ci racconta la sua emozione per essere entrato a far parte della longeva soap in salsa partenopea in onda su RaiTre dal lunedì al venerdì.

-Walter, come è nata l'opportunità di entrare nel cast di Upas?

"Mi ha contattato il mio agente una mattina dicendo che ero stato selezionato per il ruolo di Gennaro Avella".

-Ci racconti il tuo personaggio?

"Gennaro Avella è una specie di tuttofare e autista del boss, è un personaggio ambiguo, avido e cerca di racimolare quanti più soldi è possibile. Ma non è un cattivo e uno spietato, infatti cammina sempre disarmato".

-Che aria si respira sul set?

"E' un set molto carismatico, attivo e dinamico. Ma si lavora in un clima di totale serenità, relax e divertimento".

-Com'è il rapporto con attori e registi?

"Per quanto mi riguarda, su ogni set in cui ho lavorato, non ho mai avuto alcun tipo di problema e discussione con i registi. Su questo set nello specifico la situazione è la stessa ed è di totale collaborazione".

-Cosa rappresenta Un Posto al Sole per te soprattutto dopo aver avuto un ruolo importante nella prima stagione di Gomorra?

"E' stata una splendida notizia ed è stato molto importante per me, dato che erano un paio di anni che non lavoravo su un set di rilevanza nazionale come questo".

-Progetti futuri?

"Attualmente ho girato un personaggio di puntata per i Bastardi di Pizzofalcone sempre per Rai 1, a breve girerò un altro personaggio di puntata sempre per una serie su Rai 1 chiamata l'allieva".