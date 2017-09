Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2017

Un Posto al Sole andrà in onda come sempre al 25 al 29 settembre 2017 su Rai 3 da lunedì al venerdì alle ore 20,40.

Le anticipazioni delle prossime puntate.

Lunedì 25 settembre

Franco, in gravi problemi economici, si presta a mettere a posto l’impianto elettrico della palestra, ma Peppino si lamenta del prezzo troppo alto della riparazione e nasce una discussione. Un litigio tra Roberto e Serena costa caro al dottor Ferri: Filippo non ci pensa due volte e lo caccia di casa.

Martedì 26 settembre

Franco capisce il cortociruito in palestra è davvero doloso, come sosteneva Peppino e chiede al colpevole di farsi avanti e di ammettere le proprie responsabilità.

Mercoledì 27 settembre

Tra Arianna e Silva si creano tensioni per i lavori di ristrutturazione del Vulcano. Franco è stufo della vita in palestra e sta per prendere una decisione importante.