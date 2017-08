Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 4-8 settembre 2017

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 4 all'8 settembre, in onda dal lunedì al venerdì su RaiTre.

4 SETTEMBRE

Peppino non riesce a liberarsi del proprio usuraio e la situazione diventa sempre più ingarbugliata. Franco accompagna Bianca a scuola, anche se appare poco convinto della scelta fatta dell'istituto che dovrà frequentare.

5 SETTEMBRE

Tra Franco e Angela le cose non vanno, i litigi sono all'ordine del giorno e la questione Bianca diventa un problema in più. Incontro atteso tra Elena e la figlia con Matteo, il nuovo compagno di Marina. E' proprio la donna a desiderare tale incontro.

6 SETTEMBRE

Brutte notizie da Sorrento per Elena. Il momento no continua. Niko non molla, anche se Susanna ha la sua storia con Pasquale, il figlio di Renato non si rassegna e non vuole perderla.