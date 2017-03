Un Posto al Sole: anticipazioni delle puntate dal 27 al 29 marzo

Anticipazioni 27 marzo

Guido è molto preoccupato per suo figlio Vittorio, dopo la vicenda legata all'assassinio di Antonio e non sa come comportarsi per sostenerlo al meglio. Beatrice con i suoi comportamenti sta mettendo a rischio l'assunzione di Susanna e Nico non prende bene tale atteggiamento.

Anticipazioni 28 marzo

Susanna scopre di essere stata scelta dallo studio Enriquez al posto di Nilo, ma presto viene a sapere i veri motivi. Ornella inizia a dubitare delle proprie convinzioni sul fatto che possa essere Luca il vero colpevole dell'assassinio del povero Antonio. Serena inizia a kavorare con il padre Gigi per la prima volta

Anticipazioni 29 marzo

Mariella, preoccupata per la presenza di Assunta, teme che Guido voglia lasciarla. Otello tenterà di mediare... Serena dopo la giornata trascorsa con il padre viene assalita da un velo di malinconia.