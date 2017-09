Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2017

Anticipazioni delle puntate di "Un posto al Sole", che saranno trasmesse dal 2 al 6 ottobre 2017. Cosa accadrà nella soap più amata dai napoletani e non solo.

Lunedì 2 ottobre 2017

La lunghissima love story tra Angela e Franco è giunta ormai al capolinea. Le tensioni sono troppe e non ha più senso proseguire nella loro relazione. Lo studio Navarra versa in gravi problemi economici.

Martedì 3 ottobre 2017

L'idea di Ugo su come risollevare lo studio non piace a Susanna e Niko, con quest'ultimo che appare maggiormente possibilista per non urtare la suscettibilità del collega.

Mercoledì 4 ottobre 2017

Siamo nel vivo di Chef Parade e Max Peluso tende una nuova trappola a Patrizio e Raffaele, con il figlio del portiere che riuscirà a trarre comunque giovamento dall'imprevisto. Marina è sempre più tormentata dai dubbi: Matteo è davvero l'uomo che pensa di conoscere?