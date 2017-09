Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dall'11 al 15 settembre 2017

Molte le novità in questa settimana per i protagonisti di “Un Posto al Sole”. Ecco cosa succederà nelle puntate in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su RaiTre della soap.

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE

Niko ha dichiarato i propri sentimenti a Susanna, le cose sembrano andare bene, ma c'è lo scoglio Pasquale da superare. Roberto Ferri decide di aiutare Elena, ma con i suoi modi "particolari" e non sempre apprezzati. Patrizio dovrà fare una scelta: la scuola di cucina o il talent show?

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE

Il futuro del bar Vulcano crea contrasti tra Arianna non troveranno l’approvazione di Andrea e inizierà una lunga discussione. Pasquale non vuole farsi da parte e tra Niko e Susanna rischiano di sorgere problemi. Raffaele cerca di risolvere i problemi di Patrizio con la scuola.

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE

Roberto invita Elena ad accettare il lavoro che le ha proposto, senza lasciarsi influenzare negativamente da Marina. Andrea è pronto a supportare con Silvia il progetto imprenditoriale di Arianna. Il tentativo di Raffaele di risolvere i problemi di Patrizio con la scuola di cucina non va a buon fine, bisogna scegliere e in fretta: talent o scuola?

Le puntate da giovedì a venerdì