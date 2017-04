Un Posto al Sole: anticipazioni puntate dal 10 al 14 aprile 2017

Settimana importante ad Un Posto al Sole. Ecco cosa accadrà nelle puntate della soap partenopea dal 10 al 14 aprile.

Puntata lunedì 10 aprile: Vittorio dopo la morte di Antonio ha vissuto un vero e proprio dramma personale, combattuto dalla voglia di lasciarsi tutto alle spalle e quella di confessare alla polizia quello che aveva visto. Ora che la vicenda sembra risolta, cerca di tornare alla normalità. Roberto ha bisogno di chiedere aiuto a Silvia e ad Andrea per risolvere un'emergenza con la figlia. Marina, fermatasi a Londra dal figlio Lorenzo, dopo il viaggio di nozze, torna a Napoli.

Puntata martedì 11 aprile: Brutte sorprese in arrivo per Niko: Susanna non è la persona che immaginava... Sembra finita la pace tra Roberto e Marina, che arrivano a discutere su una questione di rilievo.

Puntata mercoledì 12 aprile: Niko e Beatrice si riavvicinano, ma rischiano di essere scoperti... Michele decide di mettersi a dieta, ma per lui niente sport...

