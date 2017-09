Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 18 al 22 settembre 2017

Le anticipazioni di "Un posto al sole", che saranno trasmesse dal 18 al 22 settembre su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20,40. L

Lunedì 18 settembre 2017

Franco si trova in gravi difficoltà economiche, Renato decide di aiutarlo. Come reagirà? Massaro continua a corteggiare Mariella in maniera molto insistente.

Martedì 19 settembre 2017

Arianna ha deciso, vuole costruire una cucina al Vulcano. Silvia le fornisce idee e consigli giusti. Oltre alle difficoltà economiche, per Franco proseguono i problemi con Angela. Anche Giulia pare rassegnata alla fine ormai inevitabile della loro storia.

Mercoledì 20 settembre 2017

Angela dopo aver parlato ed essersi confidata con la madre è pronto a prendere una importante decisione.