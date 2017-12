Un Natale doppiamente buono con Emergency

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Anche quest’anno il Natale, con EMERGENCY, può diventare un’occasione per offrire un dono alle persone care ma anche un aiuto concreto a chi ha bisogno di cure. Dal 1al 24 dicembre in 13 città italiane apriranno gli Spazi Natale EMERGENCY, luoghi accoglienti in cui trovare regali natalizi tra centinaia di proposte: tessuti pregiati, gioielli d’argento, giocattoli per i bambini, cosmetici naturali, prodotti enogastronomici (tra cui il cioccolato prodotto in carcere), e ceste regalo. Molti gli oggetti provenienti da Paesi lontani, tra cui i vetri lavorati a mano di Herat in Afghanistan, le borse in tessuto di Bamyan, le pashmine dal Nepal, gli scialli dal Kashmir e i cesti intrecciati dal Sudan. I fondi raccolti saranno destinati ai progetti di EMERGENCY dedicati alle vittime di guerra in Afghanistan e in Iraq, a cui l’associazione offre cure gratuite e di elevata qualità. Da dicembre 1999, EMERGENCY ha curato in Afghanistan oltre 5.583.000 persone. Nel 2017, in media 9 vittime di guerra sono state ricoverate ogni giorno nell’Ospedale di EMERGENCY a Kabul, una su cinque era un bambino. Anche in Iraq EMERGENCY fornisce assistenza alle vittime del conflitto, nel Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya, specializzato in fisioterapia e produzione di protesi per pazienti mutilati, e nei campi profughi dove oltre 560.000 persone hanno cercato rifugio dai combattimenti che insanguinano l’Iraq e i Paesi vicini. Regali che hanno una (bella) storia Molte idee-regalo proposte negli Spazi Natale EMERGENCY hanno dietro una storia. Come gli anelli, i bracciali e i portachiavi di No War Factory, un’azienda che produce gioielli realizzati a mano da artigiani del Laos con l'alluminio recuperato da frammenti delle bombe sganciate durante la guerra del Vietnam. O come i torroni de I girasoli Onlus, che, nel centro della Sicilia, gestisce un mandorleto confiscato alle mafie in cui lavorano, retribuiti, gli ospiti del vicino Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Fare acquisti negli Spazi Natale EMERGENCY significa quindi anche sostenere gli artigiani di Paesi in guerra e le aziende solidali italiane, quelle che si impegnano nel recupero di luoghi e nel sostegno di persone e comunità. Non mancano, naturalmente, i gadget a marchio EMERGENCY con alcune belle novità, tra cui il taccuino, la tazza e la borraccia firmati dall’illustratore Scarabottolo, la matita “Perpetua” e il Keepcup con il logo dell’associazione, oltre al calendario 2018 di EMERGENCY, firmato dall’artista Fabio Magnasciutti. A Natale esplora i progetti di EMERGENCY a 360 gradi Gli Spazi Natale EMERGENCY ospiteranno quest'anno l’esperienza in realtà virtuale “La polvere di Ashti”: indossando i visori gli spettatori potranno immergersi a 360° nel campo di Ashti (nell’area di Arbat, Nord Iraq), che ospita gli sfollati iracheni che hanno cercato rifugio dalla guerra. Il protagonista del video è Murad, un collaboratore di EMERGENCY, anche lui sfollato a causa della guerra. L’esperienza a 360° ideata da EMERGENCY sarà disponibile in tutti gli Spazi Natale EMERGENCY e sarà promossa da “guide” d’eccezione del cinema, della TV, della letteratura, del fumetto o della musica. Lo Spazio Natale Emergency Napoli è in via Luca Giordano, 184, dal 1 al 24 dicembre. Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.30. Dal 18 al 23 dicembre dalle 10.00 alle 20.30. Domenica 24 dicembre dalle 10.00 alle 15.00. Su https://eventi.emergency.it/natale2017/ tutti gli indirizzi degli Spazi Natale 2017.