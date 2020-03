Ultras, un film sull'universalità dei sentimenti senza dare giudizi

Come raccontare gli stati d'animo degli uomini e ragazzi appartenenti delle tifoserie organizzate mettendo da parte l'aspetto pruriginoso? Un quesito che prova a rispondere “Ultras”, film di esordio del napoletano Francesco Lettieri, noto regista di videoclip di musicisti come Calcutta e Liberato, il quale ha anche firmato la colonna sonora della pellicola prodotta da Indigo Film insieme a Netflix e Mediaset e che prima di approdare proprio su Netflix dal 20 marzo arriverà nelle sale selezionate da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo ed è uno dei pochi film che uscirà nei cinema delle Regioni che non sono sotto le norme di restrizione a causa dell'emergenza sanitaria, insieme a “Volevo Nascondermi” (ndr dopo l'Orso d'Argento per l'interpretazione di Elio Germano Rai Cinema e Palomar hanno deciso distribuire dopo il rinvio iniziale).

Un film sull'universalità dei sentimenti

Non è un film sul calcio, tanto meno un'indagine al microscopio sul mondo degli ultras di Napoli, anzi, Lettieri e il suo sceneggiatore, Peppe Fiore, sono andati verso una strada completamente diversa essendo interessati più all'aspetto universale esplorando i sentimenti dove emergono amore, amicizia, voglia di riscatto, un senso di fede e di rispetto in determinati codici, il bisogno di appartenere a una tribù e che passano tutti attraverso il volto segnato e malinconico del cinquantenne Sandro il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio la cui storia è legata a doppio filo a quello dell'adolescente Angelo che dopo la scomparsa del fratello avvenuta durante uno scontro in trasferta frequenta gli Apache vedendo in Sandro una figura paterna. A interpretare Sandro è Aniello Arena conosciuto per i suoi ruoli in “Reality” e ne “La Paranza dei Bambini” che dà piena espressione alle contraddizioni del suo personaggio, animato tra redenzione, rassegnazione di un percorso ormai tracciato e la voglia di ricominciare grazie all'amore per Terry interpretata dalla due volte Premio David di Donatello, Antonia Truppo. “Ho sempre seguito il Napoli, che nel film non è mai esplicitamente citato, ma non conoscevo il mondo degli ultras” dice Arena raccontando come ha lavorato sul suo personaggio. “Per dagli la giusta cifra umana ho messo a servizio la mia esperienza. Teniamo presente che Sandro è un leader, sicuramente è un personaggio fatto di contrasti e mi sono chiesto come mi sarei comportato in una situazione simile mettendo anche ironia e tutta la mia napoletanità. Per la Truppo che con la sua Terry è l'unica voce femminile della storia il suo approccio è stato quello di abbandonare i tecnicismi: “Venendo dal teatro ho un'esperienza più tecnica dalla quale mi sono voluta liberare. Io sono un'attrice corista e mi sono resa conto che Terry ha un compito preciso: mettere in difficoltà Sandro accentuando i contrati che vive. Del resto, non sappiamo nulla di lei ma di certo non è complicata pur essendo una donna molto diretta”.

Da Frosinone alla Napoli Flegrea per raccontare senza dare giudizi

“Ultras” è nato per un soggetto di un video per Calcutta, poi mai realizzato. Già in quella bozza c'era il Mohicano, ex capo ultras del Latina, tenuto lontano dallo stadio da un Daspo ricevuto a causa degli scontri con gli ultras del Frosinone. Lo stadio Francioni è diventato il San Paolo, Er Mohicano è diventato Sandro 'O Mohicano, Latina è diventata la zona flegrea di Napoli, senza mai raccontare le dinamiche del mondo ultras e che anche nelle scene d'azione del film finiscono solo per fare da contesto alla vicenda azzerando giudizi senza mai farne una fotografia sociologica, discostandosi completamente a film che in precedenza hanno affrontato l'argomento. Inoltre gli Ultras di qualsiasi territorio sono rigidi e chiusi non permettendo di essere osservati da un terzo occhio esterno soprattutto non permettono di essere raccontati con facilità. Un concetto che Francesco Lettieri tiene molto a ribadire: “Sono un tifoso e allo stadio vado in curva, ma non ho voluto fare un film sul calcio né volevo fare un ritratto del vero movimento ultras napoletano che come tutte le tifoserie organizzate è geloso della sua identità. Ho inventato dei gruppi di finzione e mi sono staccato dalla realtà. Gli ultras hanno saputo del film e ho voluto tranquillizzarli spiegando che è un film sulla fratellanza tra individui che hanno un'attitudine alla violenza, senza dare giudizi ma limitandomi a descrivere”. Lettieri non mitizza la violenza negli stadi e bada a non accostare il mondo ultras a quello criminale. Realizza un'opera prima inaspettata da quello che si potrebbe pensare vedendo il trailer. “Ultras” è anche visivamente forte, spiazzante che azzarda, che ha un'estetica volutamente poco etichettabile ma che cambia il suo linguaggio tecnico da inquadratura a inquadratura assecondandolo molto alla dinamica della scena e che definisce lo stile cinematografico di Lettieri e che anche da un punto di vista attoriale osa facendo street casting per quello che concerne i ragazzi e arrivando ad apire dei casting anche al carcere di Poggioreale per rappresentare la vecchia generazione degli Apache.

La tematica generazionale specchio del nostro Paese

Raccontando un universo fatto di gerarchia e di ideologia dove anche il tessuto del mondo della tifoseria è diviso sostanzialmente tra vecchi e giovani, per quanto possa apparire un contesto con regole a sé fatto di codici, il loro modo estremo sono specchio dei nostri tempi anche nel confronto generazionale che finisce per essere raccontato nel film. “In “Ultras” ci sono tre generazioni e noi volevamo raccontare tre modi diversi di vere il tifo organizzato senza forzare un concetto sociologico o di conflitto intergenerazionale - spiega il regista -. L'aspetto generazionale è semplicemente venuto fuori attraverso le storie dei personaggi. Voglio aggiungere però che c'è stato un aspetto iconografico degli ultras che mi appassionava raccontare ossia è l'anonimato per cui sono uno dei pochi gruppi che vivono ancora oggi lontani dal mondo dei social”.

Il fascino di una storia epica

Per la Indigo Film di Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori è il primo esperimento con Netflix. Una collaborazione felice che ha permesso di esordire nei migliori nei modi Francesco Lettieri dandogli l'opportunità di fare il film che aveva in mente fin dall'inizio e di essere visto in più di 167 paesi senza preoccuparsi delle ansie dei risultati del botteghino che a volte tende a non essere clemente con le opere prime. Con “Ultras” di Francesco Lettieri, continua la ricerca e l'attitudine della Indigo a lanciare nuovi talenti tra il cinema più autoriale e quello più main streaming, diversificando la produzione con una grande attenzione alla qualità e alla ricerca di nuovi autori e nel caso di “Ultras” determinante è stato la capacità della sceneggiatura di coniugare contenuti realistici a quelli epici. “La tematica degli ultras, in un primo momento ha suscitato una reazione respingente, ma poi mi sono reso conto che aveva degli aspetti miracolosi come quello epico, tipico di un certo tipo di cinema più classico. In più c'è l'amore incondizionato verso tutti i personaggi descritti, compreso per coloro che commettono le azioni più nefande - dice Nicola Giuliano produttore della Indigo e aggiunge rispondendo a chi fa riferimento alla rinascita del cinema partenopeo - Napoli ha sempre prodotto artisti per cui smettiamola di parlare di rinascita. Godiamoci semplicemente della miniera inesauribile di talenti che provengono dalla città senza farsi troppe domande”.

L'appuntamento con il pubblico napoletano

Il film per ora uscirà solo nelle sale che non si trovano nelle zone rosse ma la lista sarà in continuo aggiornamento, intanto Francesco Lettieri e il cast del film saluteranno il pubblico napoletano il 9 marzo al Cinema Metropolitan alle ore 21.