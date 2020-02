Al cinema "Ultras", il film di Lettieri che racconta il tifo organizzato partenopeo

Sarà dal 9 marzo al cinema, per tre giorni (9, 10 e 11), "Ultras", il nuovo film di Francesco Lettieri, regista partenopeo noto al grande pubblico per i videoclip musicali di Liberato. Il film, che racconto il mondo del tifo organizzato partenopeo, sarà poi disponibile, dal 20 marzo, sulla piattaforma Netflix. Già a dicembre Netflix diffuse un breve filmato trailer per reclamizzare la prossima uscita.

Il trailer

Nel cast Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Salvatore Pelliccia, Daniele Vigorito e Antonia Truppo.