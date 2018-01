Tullio De Piscopo a Sanremo 2018: duetterà con i The Kolors

Ci sarà anche Tullio De Piscopo sul palco di Sanremo 2018. L'artista partenopeo duetterà con i The Kolors nella quarta serata del Festival.

Il gruppo napoletano sarà in gara all'Ariston con il brano Frida (Mai, mai mai), primo inedito ufficiale in italiano.

Gli ospiti che accompagneranno i The Kolors nella quarta serata di venerdì 9 febbraio saranno appunto Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti, terzo classificato all'ultima edizione di X-Factor.

"Abbiamo sempre considerato il Festival come una manifestazione da rispettare e per questo non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di partecipare prima di avere una canzone in italiano che ci rispecchiasse a pieno – dichiara il leader della band Stash – . Ora quel brano c'è e siamo felicissimi di poter salire su un palco così importante come quello dell'Ariston".

E sugli ospiti aggiunge: "Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti li abbiamo scelti non solo per il loro nome, ma perché sono grandi musicisti e la loro partecipazione è assolutamente funzionale al brano dove la ritmica è molto presente e loro riescono a valorizzare ancora di più la canzone. Tullio è anche un nostro maestro da prima del periodo The Kolors ed Enrico Nigiotti lo consideriamo un artista a 360°".