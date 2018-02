"Vorrei chiedere tante cose a Massimo": Lello Arena ricorda Troisi

“Mi manca tanto il pensiero di Massimo: vorrei chiedergli la sua su molte cose che stanno succedendo ai nostri giorni. Non direbbe mai cose scontate o banali: il suo pensiero era un altro pianeta”. Lello Arena, attore, comico e regista, ricorda Massimo Troisi in occasione del 65° anniversario dalla nascita del grande attore partenopeo, amico e collega di Lello Arena. Arena ha parlato di Troisi durante Movie Mag, in onda domani alle 22:55 su RaiMovie.

Il tema della puntata è l'amore, a partire dal film 'La forma dell'acqua', il film di Guillermo Del Toro interpretato da Sally Hawkins e Michael Shannon, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Venezia e candidato a ben 13 premi Oscar. Ancora in tema di sentimenti, il magazine di Rai Movie intervista Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e tutti gli altri protagonisti del nuovo film di Gabriele Muccino "A casa tutti bene".