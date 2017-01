Trivago Awards 2017: Napoli nella top ten d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Napoli comincia a raccogliere i frutti dei propri sforzi, comincia pian piano a trasformarsi in una vera capitale del turismo, divenuto il fiore all'occhiello di questa città dall'anima inquieta. Napoli piace aldilà dei pregiudizi e dei luoghi comuni, piace per la sua straordinaria bellezza: i vicoli intrisi di storie e di leggende esoteriche, i siti archeologici, il patrimonio artistico e culturale, i panorami mozzafiato, i mercatini colorati e caratteristici, il cibo, gli eventi e gli spettacoli di ogni genere che ogni giorno arricchiscono la città. Napoli è una città dal fascino unico, in rinascita anche grazie ai napoletani che puntano alla sua valorizzazione investendo in servizi e attività. Napoli entra nella Top Ten d'Italia per la sua ospitalità grazie al b&B Toledostation, gestito da Aida, Fabrizio e Paolo, che in 4 anni è divenuto un vero punto di riferimento nel settore. La cultura dell'accoglienza a Napoli è un elemento trainante e loro ne hanno fatto una vera ragione di vita, trasformando la loro passione per la città in una vera e proprio mission, far innamorare i loro ospiti di Napoli vista da un punto di vista differente, quello dei napoletani. Tutti i loro sforzi sono stati ricompensati con un doppio premio, una doppia menzione nella classifica dei prestigiosi Trivago Awards 2017: 8° su 80.000 strutture italiane nella categoria non hotel e 2° nella categoria dei bed & breakfast. "Un risultato che ci riempie d'orgoglio" commenta Fabrizio "per l'amore che nutriamo per Napoli e che cerchiamo ogni giorno di trasferire ai nostri ospiti e soprattutto perché la classifica è stilata proprio sul parere dei viaggiatori. Siamo felici di rappresentare Napoli, come unica struttura presente nella top ten, a livello nazionale." Il B&B Toledostation è una struttura unica, immaginata come viaggio nel viaggio: un treno fantastico accompagna i viaggiatori in sei stanze a tema, dove i colori, i particolari, i servizi, i murales, rappresentano 6 città differenti. Siete a Napoli, affascinati dalle sue eccellenze e vi troverete a dormire a Londra, New York, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Havana e Singapore. Siete a Napoli, in una delle arterie principali del centro storico, ma gusterete una doppia vacanza, annullando spazio e tempo. Un applauso a Napoli, alla sua rinascita, e a napoletani come Aida, Fabrizio e Paolo che credono fermamente in questa città! Per maggiori informazioni inviare una mail all'indirizzo antonellamarazzo@gmail.com Antonella Marrazzo Responsabile Comunicazione www.toledostation.com