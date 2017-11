Tredici statuette al premio Meronis 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Si è svolta lunedì, 13 novembre, sulla nave da crociera MSC “Meraviglia”, la cerimonia di consegna del “Premio Internazionale Meronis” a personalità del mondo dell’enogastronomia, delle Istituzioni, del giornalismo, del cinema, della televisione e della moda che si sono particolarmente distinte per l’alta qualità e professionalità nell’ambito della propria attività e per il forte legame con il mondo del vino. Una vista d’eccezione sul golfo di Napoli ha fatto da sfondo alla IV edizione del Premio, promosso dalla F.AGR.I. - Filiera Agricola Italiana e organizzato da Cantina Moronia, l’azienda di Bonito, in provincia di Avellino, produttrice di vini bianchi e rossi, dal Fiano al Greco di Tufo. I premiati hanno, infatti, ricevuto l’armoniosa statuetta in vetro dalla sky lounge della nuova ammiraglia di MSC, la più grande compagnia italiana nel mondo di navi da crociera che quest’anno ha voluto offrire il partenariato al prestigioso Premio. Tredici i riconoscimenti, assegnati dal presidente di Cantina Moronia Gianfranco Grieci nel corso della cerimonia, condotta dall’attrice Antonella Salvucci, che si è tenuta dopo il pranzo al “Waves restaurant” della nave, con proposte di cucina internazionali accompagnate dal Fiano di Avellino “Bianco d’angelo”, dal Roviello “Macchiariello”, dal Taurasi “Meronis”, dallo spumante “Prince” e dalla grappa invecchiata “Oro di Jacopo”, prodotti dalla Cantina di Bonito. Per la sezione “Istituzioni e Vino” ha ritirato il premio Clemente Mastella, parlamentare di lungo corso, Ministro della Repubblica, europarlamentare che si è battuto per i riconoscimenti istituzionali ai vini campani di eccellenza, attualmente sindaco di Benevento. Il premio per la sezione “Televisione e Vino”, assegnato alla direttrice del Tg2 Ida Colucci, nata a Roma ma originaria di Sant’Angelo all’Esca, è stato preso in consegna dal vice-direttore del Tg2 Rocco Tolfa, master sommelier, assaggiatore Onav, conduttore di diverse rubriche televisive sul vino, andate in onda e ancora in programmazione sul secondo canale della rete ammiraglia Rai (“Signori del vino”, “Tg2diVino”). Il premio nella sezione “Cucina e Vino” è stato consegnato allo chef Nino Di Costanzo, ambasciatore di Ischia nel mondo, due stelle Michelin con il suo ristorante “Danì Maison”, uno dei nomi più apprezzati nel panorama gastronomico nazionale e internazionale per il talento con cui intrepreta le sue ricette, sintesi di originalità e tradizione. “Il Mattino”, diretto da Alessandro Barbano, è stato selezionato per “Giornalismo e Vino”. Sempre puntuali e ricchi sono gli approfondimenti che lo storico quotidiano partenopeo dedica alla cultura del vino e al mondo dell’enogastronomia. Molto apprezzata, in particolare, la firma di Luciano Pignataro. Alla grande appassionata di vini, attrice, giornalista e regista Stefania Casini, nota per i film che ha interpretato sotto la regia di Pietro Germi, Bernardo Bertolucci, Dario Argento, Carlo Verdone, è andato il premio per la sezione “Cinema e Vino”. Il premiato più giovane è stato Alfredo Buonanno, il sommelier che a soli 22 anni vanta il primato di essere stato selezionato dalla Guida Ristoranti Espresso come il miglior sommelier 2017. Per essere promotrice di vini italiani, di cui è grande estimatrice, in Cina, Yaning Wang ha portato a casa il premio per “Moda e Vino”. Felicissima di partecipare alla cerimonia, la giovane stilista cinese, dopo essersi laureata all’Accademia della Moda di Roma, ha debuttato nel 2017 in Cina con la sua prima sfilata internazionale di moda dove è stata subito acclamata per il suo stile legato al mondo della natura. Antonio Di Bonito della MSC Crociere ha preso in consegna la statuetta per “MSC”, sempre attenta alla selezione dei vini per i suoi passeggeri. Per “Sport e Vino” si è selezionata la Società Calcio Napoli che, nata il 1 agosto 1926 e da sempre ai più alti livelli del calcio, oggi addirittura è 1° in classifica in serie A in Italia e leader in Champions League. Grande attenzione è stata data a una sana dieta alimentare in cui il vino rientra come alimento, bevuto in modica e sapiente quantità dagli atleti calciatori nel Napoli. Larry Wood, già ufficiale dell’Aeronautica militare con i gradi Colonnello, Regional Manager della Navy Federal Credit Union, nonché Presidente Woodab Incorporation, azienda esportatrice di grandi vini nelle basi americane nel mondo, ha accolto, con soddisfazione ed emozione, il premio dedicato all’ “Internazionalizzazione”. Gaetano Pascale, il presidente di Slow Food che ha ritirato il riconoscimento per la sezione “Territorio e Vino”, ha ricordato l’impegno dell’associazione nazionale no profit, in 150 Paesi, per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti. Oncologo, Medico Chirurgo e dirigente medico presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, Fondazione G. Pascale, Paolo Antonio Ascierto, originario di Solopaca, è intervenuto alla cerimonia quale alto esponente nel mondo della “Medicina”. A lui è andato il premio per l’encomiabile ruolo svolto nella ricerca. Il merito per aver contribuito a diffondere la cultura del vino è stato dato, per l’ “Editoria”, a XD Magazine, il periodico, diretto da Barbara Ciarcia ed edito da Raffaele De Francesco, che racconta il meraviglioso territorio dell’Irpinia e del Sannio attraverso la storia, la cultura, le tradizioni, le eccellenze che lo contraddistinguono. Il vino come compagno, come cultura, come espressione sapiente del territorio, da promuovere e valorizzare. Così è stato definito dai premiati il cosiddetto nettare degli Dei, bevanda dalla storia antichissima e dalle affascinanti tracce, rintracciabili in pagine millenarie e pitture immortali, come gli scritti di Plino, Virgilio, Orazio, Cicerone e Marziale, e i dipinti “L’autunno” di Giuseppe Arcimboldo, il celeberrimo “Bacco” di Caravaggio e la “Vendemmia” di Francisco Goya.

