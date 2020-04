San Gennaro, la traslazione delle reliquie in diretta su TV2000

La memoria della traslazione delle reliquie di San Gennaro sarà trasmessa in diretta da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), sabato 2 maggio ore 19, dal Duomo di Napoli. La celebrazione sarà presieduta dall’ Arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. A causa dell’emergenza coronavirus quest’anno non si terrà la tradizionale processione dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara in ricordo della traslazione delle Reliquie dell’Agro Marciano alle Catacombe di San Gennaro. L’ ampolla con il Sangue di San Gennaro, posta nella cassaforte alle spalle dell’altare della Cappella del Tesoro, verrà prelevata dall’Arcivescovo che, da solo, la porterà sull’altare maggio della Cattedrale per dare inizio alla celebrazione. Al termine della Messa il cardinale riporterà l’ampolla nella Cappella.

