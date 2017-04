Totò, inaugurato il monolite a largo Vita nel Rione Sanità

Nel cinquantesimo anniversario della morte di Totò, la Fondazione di Comunità San Gennaro, la Regione Campania e la Fondazione Campania dei Festival hanno organizzato una serie di eventi per ricordare l’artista nel suo amato Rione.

In particolare oggi, alla presenza di Elena Anticoli de Curtis, dell' on. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, di don Antonio Loffredo, parroco del rione Sanità, è stato inaugurato, con la riqualificazione urbana di largo Vita, il monolite dedicato a Totò.

L’immagine stilizzata di Totò, proposta dal maestro Giuseppe Desiato, indica la scelta di affidare a Totò il compito di fare da mediatore, di agevolare l’accesso e l’incontro con il visitatore, di invitarlo a entrare per conoscere il senso e alimentare il rispetto per i luoghi e per gli uomini e le donne che conrtraddistinguono il Rione Sanità.

La riqualificazione degli spazi esterni e le scelte sull’arredo urbano delle due piazze sono state predisposte dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli e condivise con i residenti del Rione in una sorta di progettazione partecipata. L’inaugurazione è stata preceduta da un momento commemorativo nel chiostro della basilica della Sanità.