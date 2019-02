121 anni fa nasceva Totò: foto inedite e il quadro dell'antenato

Il 15 febbraio si celebra la nascita di Totò, il Principe della Risata, nato a Napoli nel 1898. Totò è ancora oggi un cardine della cultura napoletana e non solo e l'Archivio Carbone, per l'occasione, ha voluto ricordare Antonio de Curtis con alcune foto inedite.

"Totò al voto nel 1948. Totò in tribunale per il riconoscimento del suo titolo nobiliare. Totò alla Sanità, tra la gente, sino al quadro del suo antenato. Oggi, per il suo compleanno, abbiamo voluto farvi un regalo, digitalizzano e mettendo online tutte le sue foto, molte inusuali e rare, che abbiamo scovato tra i tanti rullini e lastre ancora da digitalizzare", spiega l'Archivio Carbone.

Potete sostenere il progetto di digitalizzazione dell'Archivio Fotografico Carbone su https://buonacausa.org/cause/archiviocarbone