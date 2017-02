Buon compleanno Totò: il 15 febbraio 1898 nasceva il Principe della risata

Buon compleanno Totò. Il 15 febbraio del 1898 nasceva infatti il Principe della risata, Antonio de Curtis. Numerosi gli omaggi in queste ore, come quello che giunge dalla Soprintendenza di Pompei. Su Facebook, un verso della sua poesia più famosa, '‘A livella': "'A morte 'o ssaje ched''è? ...è una livella". Siamo tutti uguali dopo la morte, insomma, come ci racconta anche il celebre mosaico pompeiano che raffigura in chiave allegorica la caducità della vita, il cosiddetto 'Memento mori', conservato al Museo Archeologico di Napoli".

Totoò è ovunque. Ad esempio in Via Santa Maria Antesaecula, dove l'attore è nato e cresciuto. Qui c'è la targa finalmente illuminata da un faro che la rende leggibile anche nelle ore notturne. Un'epigrafe che ricorda l'appartamento di 90 metri quadrati al secondo piano in cui nacque e trascorse infanzia e adolescenza l'artista indiscusso e simbolo della comicità napoletana. Il palazzo si trova al numero 109, messa all'asta dal Tribunale di Napoli e venduta nel 2002 a un privato.

Totò è anche nelle Catacombe di San Gaudioso, vero tesoro storico-culturale del Rione Sanità, una delle nove catacombe di cui si ha notizia nel quartiere e una delle poche portate alla luce e oggi visitabili insieme alle catacombe di San Gennaro, San Severo e al Cimitero delle Fontanelle. È qui che il giovane Totò avrebbe trovato ispirazione per scrivere "A livella".

Ma non finisce qui. Una moneta del valore nominale di 5 euro sarà stampata dalla Zecca di Stato per celebrare i cinquant'anni dalla sua scomparsa. L'iniziativa di coniare una moneta in suo onere è contenuta nel catalogo delle emissioni 2017 della Repubblica italiana.